Sérgio Camargo defende post racista de Bia Kicis: "Ótimo meme"

247 - O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, defendeu a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), após a bolsonarista publicar nas redes sociais uma montagem com os rostos dos ex-ministros Sérgio Moro (Justiça) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde) pintados de negro, sinalizando que os dois poderão buscar vagas de emprego na rede Magazine Luiza, em referência ao programa de trainee destinado a negros anunciado pela empresa.

"A extrema-imprensa reagiu a essa postagem de Bia Kicis, um ótimo meme, tachando-a de racista. Mas aplaude o racismo escancarado do programa da Magazine Luiza, exclusivo para pretos. É hipocrisia! Não se importa com o racismo, mas o usa como arma política para difamar adversários", escreveu ele no Twitter.

A parlamentar levou uma enxurrada de críticas nas redes sociais após a publicação.

Camargo é reconhecido pelos seus ataques ao movimento negro e suas lideranças, como Zumbi dos Palmares, que foi chamado de "filha da puta" por ele. Também afirmou que o movimento negro é uma "escória maldita" e formado "vagabundos".

Diante de intensos protestos contra o racismo policial nos Estados Unidos, o presidente da Fundação Palmares afirmou que o movimento Black Live Matters (Vidas Negras Importam) é um "lixo esquerdopata!".