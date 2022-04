Sérgio Camargo diz que negros de esquerda deveriam ir a países africanos

Apoie o 247

247 - Ex-chefe da Fundação Palmares, Sérgio Camargo fez um ataque nas redes sociais contra o que chamou de "esquerda caviar preta que acha o Brasil um país infernal". Ele sugeriu que estas pessoas deveriam ir a países africanos como Congo, Nigéria, Serra Leoa, Somália e Libéria.

A declaração, segundo a Folha de S.Paulo, aparenta ser uma referência ao filme 'Medida Provisória', que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 14.

Dirigido por Lázaro Ramos, a ficção conta a história de um Brasil distópico no qual o governo decide enviar a população negra à África. No centro do filme está um casal que tenta se manter no Brasil.

Camargo criticou a produção, chamando-a de "militância divisionista".

Sugestões para a esquerda caviar preta que acha o Brasil um país infernal: Congo, Nigéria, Serra Leoa, Somália, Libéria...

Sim, sei que sou um cara legal. Não precisam agradecer. April 12, 2022

