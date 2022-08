Sérgio Camargo, ex-Palmares, abre processo contra André Janones por injúria racial

Nos bastidores do debate na Band, o ex-presidente da Fundação Palmares foi chamado de ‘capitão do mato, racista e vagabundo’ pelo deputado edit

Carta Capital - O ex-presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo (PL-SP), abriu processo nesta segunda-feira 29 contra o deputado André Janones (Avante-MG) após discussão durante os bastidores do debate presidencial na Band. Na ocasião, Janones chamou Camargo de “racista”, “capitão do mato” e “vagabundo”.

Em sua conta no Twitter, Camargo, que também é candidato a deputado federal, anunciou a ação e disse que “a peça está pronta e muito bem estruturada”. E repetiu o mesmo discurso usado quando foi exonerado da Fundação: “Negros não precisam ser de esquerda. Negros são livres”. Durante a sua saída ainda debochou, dizendo-se “o terror dos afromimizentos [sic]”.

Nova briga nos bastidores do debate: André Janones x Sergio Camargo. Após ser provocado, o aliado de Lula chamou o ex-presidente da Fundação Palmares de “racista”, “capitão do mato” e “vagabundo” . pic.twitter.com/w7uYnGYQlN August 29, 2022

Nos bastidores do debate, Janones também protagonizou outro bate-boca com o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL-SP) e com o vereador Nikolas Ferreira (PL-MG).

