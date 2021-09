Sérgio Moro decide no próximo mês se vai ou não disputar algum cargo em 2022

Apoie o 247

247 - Condenado pelo Supremo Tribunal Federal pela parcialidade contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro decidirá em outubro se vai se candidatar a algum cargo em 2022 ou se continuará na consultoria Alvarez & Marsal.

À coluna de Bela Megale, o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), próximo ao ex-juiz, afirmou que Moro mostra interesse em 2022 e não descarta a possibilidade de se candidatar. A dúvida é se ele disputa a presidência ou uma vaga no Senado Federal.

“Moro tem um contrato de um ano que prevê uma multa pesada se sair antes desse período e, esse contrato, só termina em outubro. Além disso, ainda é cedo para se colocar. Ele está pensando e deve dar uma decisão no final do próximo mês. Não sei qual será, mas que ele tem interesse, tem, porque anda sempre ligado no assunto de ser candidato”, afirmou.

