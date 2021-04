Sergio Moro diz que votaria em Danilo Gentili para presidente

247 - Sergio Moro declarou que votaria no apresentador Danilo Gentili, do SBT, para Presidente da República, se ele for candidato. A opinião foi divulgada hoje na coluna que Moro escreve para a revista Crusoé.

Sergio Moro, que promoveu o desmonte do Brasil com a operação Lava Jato e que atualmente trabalha para a consultoria norte-americana Alvarez & Marsal, começa o texto dizendo que tem visto televisão com pouca frequência. Mas costuma assistir o programa "Manhattan Connection", no qual foi abordada a possibilidade de Gentili ser candidato a presidente. Moro aprova a ideia claramente, mas não se aprofunda no assunto.

