Sérgio Reis é internado após virar alvo de operação da PF

247 - O cantor Sérgio Reis foi internado nesta quarta-feira (25) em São Paulo após se tornar alvo de uma investigação da Polícia Federal por conta de um áudio vazado. A informação foi publicada pelo apresentador Geraldo Luís nas redes sociais.

A informação é do UOL. A equipe do artista disse que ainda não está "autorizada a responder" sobre a internação e que vai conversar com Sérgio Reis para "esclarecer melhor os fatos".

"Vim visitar no hospital meu amigo querido. Ele está melhor e ao lado de sua amada Ângela [Bavini]. Precisou ser internado ontem, em breve [estará] em casa, se Deus quiser", afirmou Geraldo Luís em publicação no Instagram.

O Hospital Israelita Albert Einstein, mencionado por Geraldo Luís na publicação, disse que não há "nenhuma confirmação até o momento sobre a internação do artista".

O cantor bolsonarista é investigado pela Polícia Federal por "eventual cometimento do crime de incitar a população a praticar atos violentos e ameaçadores contra a Democracia".

Na sexta-feira, o artista foi alvo de mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

