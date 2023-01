Servidor compartilha foto em grupo de trabalho com um fuzil e diz que está “pronto se precisar atirar em petista”

Apoie o 247

247 - Um agente patrimonial, servidor de uma escola municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, compartilhou uma foto segurando uma arma em um grupo de WhatsApp de professores e funcionários da unidade escolar. Além do fato de estar segurando um fuzil, o servidor escreveu: "tô pronto se precisar atirar em petista".

De acordo com reportagem do G1, o servidor disse que a foto foi enviada para o grupo por engano e que a mensagem foi um erro ortográfico. Porém, não justificou o que de fato queria escrever na mensagem ameaçadora.

“Lucas [ele se apresentou assim à reportagem] disse que estava comemorando a virada do ano, e um conhecido ofereceu a arma para ele fazer o registro”, destaca o G1.

"Assim que mandei a foto e a mensagem, apaguei. Apaguei no mesmo minuto. A diretora da escola está ciente da situação. Eu escrevi a mensagem por engano e logo depois avisei minha chefia. A foto eu enviei errada, e a mensagem foi o corretor ortográfico", disse o agente patrimonial.

Ainda de acordo com a reportagem, a foto foi publicada no dia 31 de dezembro. “Depois que a foto foi publicada, alguns servidores reagiram a mensagem e outros ‘printaram’ a publicação, que acabou sendo compartilhada em outros grupos de funcionários públicos de Campo Grande”, destaca a reportagem.

Em nota a Secretaria Municipal de Educação (Semed) declarou que “lamenta a situação e que não é conivente com situações de violência”.

A Polícia Civil informou que nenhum boletim de ocorrência foi registrado até o momento.

