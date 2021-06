Servidor do TCU que escreveu estudo paralelo foi indicado por filhos de Bolsonaro para o BNDES

247 - O auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, apontado como responsável por um relatório que sugeria uma suposta "supernotificação" de óbitos por Covid-19 no Brasil, foi indicado pelos filhos de Jair Bolsonaro para uma diretoria no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), segundo Valdo Cruz, do G1. A indicação, no entanto, foi barrada pelo próprio TCU.

O tribunal informou nesta terça-feira (8) que vai apurar a conduta do servidor Alexandre Marques pela elaboração do documento.

O "estudo paralelo" do auditor foi utilizado por Bolsonaro na segunda-feira (7) como base para afirmar que metade das mortes por Covid-19 no Brasil tiveram, na verdade, outras causas.

