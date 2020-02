Servidores da Economia ganharam quase R$ 1 milhão com verba extra em 2019

As verbas extras de um grupo de servidores do ministério da Economia se somaram aos salários e, por consequência, a maioria deles recebeu acima do teto constitucional, chegando a R$ 54 mil em um mês edit

247 - Um grupo de servidores do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, ganhou quase R$ 1 milhão com gratificações, os chamados jetons, em 2019. As verbas extras se somaram aos salários e, por consequência, a maioria deles recebeu acima do teto constitucional, chegando a R$ 54 mil em um mês. Ministros do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) também receberam acima do limite de R$ 39.293,32 por mês.

Funcionário recebem o chamado Jeton, pago por causa de sessões extraordinárias. È permitdo a quem participa de conselhos de empresas estatais e do sistema "S".

De acordo com reportagem do Uol, portais de Transparência apontaram que, no Ministério da Economia, nove funcionários participaram de conselhos e receberam R$ 976 mil em jetons no ano passado. Em média, os jetons turbinaram em 29% os holerites dos servidores, muitos dos quais no entorno do ministro Paulo Guedes.

A assessoria dele afirmou que a participação de servidores nos conselhos é importante e as indicações de funcionários para ocuparem os órgãos "são feitas com critérios estritamente técnicos" e "rigorosos".