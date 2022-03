Servidores de Goiânia, governada por pastor, atuaram com pastor do MEC

Passagens aéreas emitidas a pedido do pastor Arilton Moura mostram que dois funcionários da prefeitura de Goiânia estiveram em evento do MEC edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O escândalo do MEC ganhou novos personagens. Acusado de pedir propinas a prefeitos ao atuar como um lobista informal do Ministério da Educação, o pastor Arilton Moura viajava pelo Brasil acompanhado de duas pessoas que trabalhavam na Prefeitura de Goiânia. Arilton pediu para que passagens aéreas fossem emitidas para os servidores Wanderley José Álvares Filho e Helder Diego da Silva Bartolomeu participarem de um evento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em Nova Odessa, cidade do interior de São Paulo.

O prefeito de Goiânia é Rogério Cruz, um pastor evangélico filiado ao Republicanos que assumiu a gestão após a morte de Maguito Vilela, em janeiro de 2021.

A revelação foi feita por José Edvaldo Brito, o presidente do Avante de Piracicaba que ajudou a Prefeitura de Nova Odessa a organizar o evento com o FNDE. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (29/3), Brito apresentou o recibo das passagens aéreas exigidas por Arilton. Ele afirma que voluntários gastaram R$ 28 mil para trazer a comitiva dos pastores Arilton e Gilmar Santos para o evento em Nova Odessa. A cerimônia teve a presença do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que também participou de um culto com os líderes religiosos na cidade.

