Servidores dizem que fiscalização ambiental foi paralisada por Jair Bolsonaro

247 - Servidores de órgãos de fiscalização ambiental, como o Ibama e o ICMBio, publicaram, nesta terça-feira, 20, uma carta direcionada a Eduardo Bim, presidente do Ibama, na qual afirmam que "todo o processo de fiscalização e apuração de infrações ambientais encontra-se comprometido e paralisado" por causa de Jair Bolsonaro.

Instrução normativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama e do ICMBio, assinada pelo ministro Ricardo Salles, e pelos presidentes dos órgãos - Bim, do Ibama, e Fernando Lorencini, presidente do ICMBio - altera o processo de fiscalização e multas ambientais no país.

Os servidores ambientais alegam que as novas normas criaram um "verdadeiro obstáculo à atividade de fiscalização ambiental federal", provocando "apagão no rito processual de apuração de infrações ambientais constatadas pelo Ibama e pelo ICMBio em todo o país".

