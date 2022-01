Servidores do Arquivo Nacional são afastados após denunciarem desmonte da instituição

Apoie o 247

247 - Cinco servidores do Arquivo Nacional (AN), incluindo duas supervisoras, foram afastados de suas funções no dia 31 de dezembro, poucos dias após se reunirem com o diretor-geral da instituição, Ricardo Borda D’Água de Almeida Braga, para denunciar o desmonte da instituição.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, os servidores teriam alertado Ricardo Borda sobre os riscos de esvaziamento do Arquivo Nacional em função da reforma administrativa em andamento na instituição.

Foram afastados dos cargos a supervisora da equipe do projeto Memória da Administração Pública Brasileira, Dilma Cabral,; Cláudia Lacombe, supervisora de Gestão de Documentos Digitais e Não Digitais; e Alex, supervisor da equipe de Permanência Digital, além de outros dois servidores. Eles foram remanejados para outras funções ou transferidos para outros órgãos.

Em nota, a Associação dos Servidores do Arquivo Nacional (Assan), alertou que “o desmonte impacta diretamente os trabalhos realizados, interrompendo projetos e ações do AN voltadas para a administração pública federal” e que “o Arquivo Nacional não é o único órgão que está sofrendo com essa política: Anvisa, Funai, Ibama, Incra, Inpe, Funarte, Casa de Rui Barbosa, entre outros, passaram por situações semelhantes".

