Servidores do Inep relatam assédio para evitar questões que incomodariam Bolsonaro no Enem

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Em crise institucional e diante de uma série de denúncias, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sofre por mais um problema. Desta vez, direcionado ao Exame Nacional do Ensino Médio. Servidores do instituto denunciaram ter sofrido pressão psicológica e vigilância velada durante a elaboração das provas do exame.

Em queixas relatadas a deputados da Frente Parlamentar de Educação, os servidores expuseram pressão por parte da direção do instituto para evitassem escolher questões polêmicas que poderiam incomodar o governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

Devido ao sigilo das informações do Banco Nacional de Itens, local de onde são tiradas as perguntas e conteúdo do Enem, os empregados do Inep não puderam expor quais foram as questões que provocaram o assédio.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE