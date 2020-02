Servidores do INSS marcam protesto para sexta-feira

247 - Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de São Paulo e de todo o país devem parar as atividades na manhã desta sexta-feira (14), em protesto contra medidas do governo Jair Bolsonaro, principalmente, a possível contratação de 7 mil militares, categoria que não estaria apta para o atendimento especializado, de acordo com manifestantes.

Conforme dados oficiais, há 2 milhões de pedidos na fila de espera por uma resposta, dos quais 1,3 milhão aguardam há mais de 45 dias pela análise. Os motivos da demora são a diminuição no número de funcionários, que caiu de 33 mil para 23 mil entre 2016 e 2019, e a aprovação da reforma da Previdência sem adaptação dos sistemas para que os pedidos sejam analisados de forma mais ágil.

Na capital paulista, a mobilização começará às 9h, em frente à agência do INSS localizada na rua cel. Xavier de Toledo, 280 (região central). Os servidores devem seguir até a Superintendência do INSS, no Viaduto Santa Efigênia, também na região central.