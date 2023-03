Servidores federais podem ter reajuste de 9% a partir de maio, sinaliza governo

Apoie o 247

247 - O governo apresentou nesta terça-feira (14), uma proposta oficial de reajuste salarial linear de 9% aos servidores federais, acompanhada de um acréscimo de R$ 200 no auxílio-alimentação, aplicável apenas aos funcionários ativos. A expectativa, de acordo com reportagem do jornal O Globo, é que as categorias avaliem a proposta até o final desta semana.

Ainda de acordo com a reportagem, como forma de validar a proposta, o governo se comprometeu a encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei para retificar a Lei Orçamentária Anual, a fim de acomodar o aumento das despesas previstas para este ano. Somente após esse aumento na margem orçamentária, será possível enviar um projeto de lei oficializando o reajuste salarial, respeitando as limitações orçamentárias e jurídicas.

A correção, no entanto, só entrará em vigor após ser aprovada pelos deputados e senadores e sancionada pelo presidente Lula.

A proposta foi discutida na última sexta-feira (10), durante a reunião da Mesa de Negociação Permanente, realizada entre o governo federal e as entidades representativas dos servidores federais.

