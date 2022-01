Servidores públicos mantêm mobilização diante de recusa de negociação pelo governo

Apoie o 247

247 - O presidente do Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado), Rudinei Marques, afirma que o governo federal não fez qualquer tipo de sinalização para negociar e que está mantido o calendário de mobilização, divulgado após decisão do Palácio do Planalto de conceder aumento somente para as carreiras da segurança.

O primeiro ato público está previsto para 18 de janeiro, em frente ao Banco Central e depois no Ministério da Economia, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Servidores da Receita, Banco Central e auditores do trabalho já entregaram cargos de chefia e a previsão é que o movimento aumente com a proximidade da data da manifestação.

