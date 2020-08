Sete em cada dez brasileiros são contra a volta das aulas presenciais, aponta Pesquisa Fórum

O levantamento mostra que as mulheres são ainda mais resistentes a que as escolas voltem a receber os estudantes. Desde que as atividades econômicas começaram a ser retomadas, protocolos e datas para a reabertura das escolas entraram no debate pelo país edit

Revista Fórum - A retomada das aulas presenciais em meio à pandemia do novo coronavírus é rejeitada por 7 em cada 10 brasileiros – ou, mais exatamente, por 72,1% da população. É o que mostra a 5ª edição da Pesquisa Fórum, realizada entre os dias 21 e 24 de agosto em parceria com a Offerwise.

O levantamento mostra que as mulheres são ainda mais resistentes a que as escolas voltem a receber os estudantes. Entre elas, 78,8% são contra a retomada. O índice entre os homens ficou menor, com 64,6% contrários.

Para evitar o contágio dos estudantes e de suas famílias, os governos estaduais e municipais suspenderam as aulas em março deste ano, tanto em escolas públicas quanto em particulares. Os conteúdos, então, passaram a ser lecionados de maneira remota. Mas, desde que as atividades econômicas começaram a ser retomadas, protocolos e datas para a reabertura das escolas entraram no debate pelo país.

