Setores da direita já temem repercussão negativa da saída da Ford nas eleições de 2022

O ex-ministro da Indústria, Marcos Pereira, do Republicanos, diz que saída da Ford vai repercutir nas eleições de 2022

247 - O ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) criticou o Ministério da Economia, ao abordar a saída da Ford do Brasil. Para ele, o episódio pode repercutir nas pretensões de Jair Bolsonaro de se reeleger em 2022.

"Se é verdade que a saúde econômica pode decidir as eleições presidenciais, com estes anúncios, podemos dizer que 2022 está logo aí, e, quem viver verá...", escreveu Pereira no Twitter, segundo O Estado de S.Paulo.

Pereira apoia a candidatura do deputado Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara, nome que também tem o respaldo do Palácio do Planalto.

Pereira classificou a saída da Ford do Brasil como "lamentável".

