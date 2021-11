Silêncio e abandono de aliados por Bolsonaro alimenta teorias da conspiração

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O hábito de Jair Bolsonaro de permanecer em silêncio ou abandonar aliados ao longo de seu mandato tem alimentado a teoria da conspiração de que o ex-capitão tem como objetivo reduzir a concorrência eleitoral nas eleições do próximo ano. De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, “o que mais incomoda os aliados é ver o sempre eloquente Bolsonaro calado sobre as prisões decretadas pelo STF”.

“Zé Trovão se tornou uma figura política e pode até concorrer em 2022. O que pensamos é que quem já está lá enxerga ela como um possível concorrente. Só isso explica o silêncio”, afirmou o caminhoneiro Marinaldo Machado. O caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, foi preso pela Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos.

Já a presidente em exercício do PTB, Graciela Nienov, que assumiu o PTB no lugar de Roberto Jefferson, também preso pela PF, disse que “o silêncio é assustador”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE