Silvinei Vasques não foi isentado em processos por manifestações políticas e uso indevido de redes: CGU

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Corregedora-Geral da União (CGU) ainda analisa o processo contra o ex-diretor-geral da Polícia Rooviária Federal (PRF) Silvinei Vasques por manifestações políticas e uso indevido das redes sociais nas eleições de 2022, esclareceu o órgão neste sábado (13).

O corregedor da CGU desfez a comissão que analisava o caso após avaliar que a nota técnica não estava boa e reinstalou uma nova comissão. Ou seja, não há decisão no caso, segundo a CGU, rebatendo a informação divulgada anteriormente pela mídia.

continua após o anúncio

Paralelamente, a Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal o caso que investiga a conduta do ex-diretor da PRF, aliado de Jair Bolsonaro, nas eleições de 2022. Ele está sendo investigado por suspeita de interferência para afetar o resultado das eleições de 2022, além de prevaricação, violência política e omissão. Foi preso preventivamente em agosto do ano passado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: