Silvio Almeida condena "antissemitismo e islamofobia" no Brasil

247 – O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, divulgou nota em que contesta o antissemitismo e a islamofobia no Brasil. O ministro se manifestou após caso que envolve suspeita de antissemitismo na Bahia . "A absoluta e necessária condenação do massacre contra o povo palestino na Faixa de Gaza, perpetrado pelo governo de Israel, não justifica e tampouco autoriza o antissemitismo", disse o ministro.

"Por isso, manifestamos nosso repúdio ao ataque sofrido pela comerciante judia Herta Berslauer, em Arraial d’Ajuda, que teve seu estabelecimento comercial destruído de forma criminosa, por pessoa motivada pelo antissemitismo. Esperamos que a autora do ataque seja responsabilizada civil e criminalmente", acrescentou.

"Posturas antissemitas, e da mesma forma, islamofóbicas, devem ser fortemente repreendidas – ética e juridicamente, – por incompatíveis com a legalidade, com os direitos humanos e com a defesa da democracia", finalizou.

De acordo com reportagem do Estado de S. Paulo , a mulher suspeita de ataque antissemita contra uma comerciante judia, em Arraial d’Ajuda, no sul da Bahia, prestou depoimento na manhã deste domingo, 4, segundo a Polícia Civil. De acordo com o delegado Paulo Henrique de Oliveira, coordenador da 23.ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, ela foi liberada porque não houve flagrante. A mulher, uma cidadã chilena que não teve o nome divulgado, é investigada pelos crimes de racismo, injúria, grave ameaça, dano qualificado e tentativa de agressão.

