Silvio Almeida cria gabinete de crise para acompanhar ianomami

247 - O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania criou um gabinete de enfretamento à crise humanitária que se instalou no território dos ianomami, em Roraima. O objetivo do grupo é acompanhar a situação dos indígenas e propor medidas de contingenciamento. As informações são do portal Metrópoles.

Além disso, o gabinete vai planejar ações de médio e longo prazo, visando cessar as violações de direitos humanos na região.

Entre as atribuições do gabinete de crise estão a realização de visitas no território indígena; a produção de dados sobre as violações de direitos humanos do povo ianomami para subsidiar políticas públicas; a elaboração de um plano de ação para enfrentamento da crise; entre outras tarefas.

