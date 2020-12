Silvio Almeida diz que retirada da lista das Personalidades Negras é “ato de engrandecimento”

Revista Fórum - Nesta semana, o jurista e filósofo Silvio Almeida foi um dos classificados da lista como um “detrator” do governo do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido). O jurista respondeu no Twitter com ironia:

“Acabo de saber que meu nome foi incluído em um relatório produzido a mando do Ministério da Economia. Minha grande preocupação agora é: em qual lugar do currículo Lattes devo colocar esta honraria?”, escreveu, fazendo referência à plataforma acadêmica que serve como repositório de currículos de pesquisadores brasileiros.

Acabo de saber que meu nome foi incluído em um relatório produzido a mando do Ministério da Economia. Segundo a reportagem, estou na lista por ser crítico ao governo, um "detrator".

Minha grande preocupação agora é: em qual lugar do currículo Lattes devo colocar esta honraria? https://t.co/AxxaVoMSP5 December 1, 2020

