Silvio Almeida nomeia defensora pública para Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

247 - O futuro ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida , anunciou, neste sábado (31), a nomeação da defensora pública Isadora Brandão Araújo da Silva para chefiar a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos.

>> Silvio Almeida anuncia Rita de Oliveira como secretária-executiva dos Direitos Humanos

O advogado destacou o papel de Isadora como Defensora Pública no Estado de São Paulo e apresentou o extenso currículo da baiana: "coordenou o Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. Foi Assessora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça."

"Graduou-se na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde obteve o título de Mestre, e desenvolve pesquisa de Doutorado em Direitos Humanos na mesma instituição. É docente do Programa "Incluir Direito" (USP) e leciona em Cursos de Pós- graduação lato senso. Integra o Conselho de Diversidade do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e o Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente", acrescentou Silvio.

