Silvio Almeida pede punição exemplar para os golpistas de 8 de janeiro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Silvio Almeida, no X – Por ocasião do dia 08 de janeiro de 2023, afirmei categoricamente que todo golpista é um potencial violador de direitos humanos. E o que temos acompanhado nos últimos dias comprova isso à exaustão.

Restou comprovada a tentativa de golpe de Estado que pretendia fazer ditador do Brasil um homem que tem como ídolo declarado um dos mais notórios torturadores de nossa história. É preciso que seja dito e repetido: quem deu qualquer espécie de contribuição para o golpe que estava sendo urdido queria entregar todo o poder a um apoiador aberto e declarado da tortura. Os golpistas não só tentaram abolir violentamente o Estado de direito, mas desejaram, ou assumiram conscientemente, a possibilidade do Brasil voltar a ter porões nos quais brasileiros e brasileiras sofreriam as mais horrendas sevícias praticadas por agentes do Estado.

continua após o anúncio

Foi deste pesadelo que a ação decidida das instituições brasileiras nos livrou. Mas só estaremos livres destes espectros quando, ao final do devido processo legal, todos os responsáveis por esta trama sórdida tenha sido revelados e exemplarmente punidos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: