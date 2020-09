“Sim, é verdade que estou de saída da coordenação da Lava Jato", diz Deltan

247 - Após a Força-Tarefa da Lava agora ex-coordenador da força-Jato confirmar a saída de Deltan Dallagnol do comando da operação em Curitiba, o procurador usou as redes sociais, nesta terça-feira (1), para comentar o assunto. Segundo ele, a saída foi uma “decisão difícil, mas o certo a fazer”.

“Sim, é verdade que estou de saída da coordenação da Lava Jato", escreveu Deltan, afirmando que a saída é por conta da saúde da filha. Em um vídeo anexado à postagem, Deltan lê um texto justificando a saída. "Continuarei a lutar contra a corrupção como procurador e como cidadão”, acrescentou.

A saída acontece em meio à uma série de processos que Deltan responde junto ao Conselho Nacional do Ministério Público por abusos e irregularidades e forte desgaste da Lava Jato após as revelações da Vaza Jato. Em março deste ano de 2020, por exemplo, uma matéria apontou que ele e o procurador Vladimir Aras não entregaram nomes de pelo menos 17 americanos que estiveram em Curitiba em 2015 sem conhecimento do Ministério da Justiça, ou seja, esconderam uma cooperação ilegal com os Estados Unidos.

“Após 6 anos à frente da Lava Jato no Paraná, o procurador da República Deltan Dallagnol está se desligando da força-tarefa para se dedicar a questões de saúde em sua família”, diz trecho do comunicado da Lava Jato.





