Simone Tebet diz que a reeleição de Bolsonaro é ameaça à democracia

Em entrevista na Globonews, a senadora e pré-candidata do MDB à presidência diz que no governo Bolsonaro a democracia está sob ataque edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A senadora Simone Tebet (MDB-MS), lançada pré-candidata à Presidência, em entrevista à jornalista Míriam Leitão na Globonews disse que no governo Bolsonaro a democracia está sob ataque o tempo todo e que a reeleição dele é um risco para a democracia.

A senadora afirmou que o ataque de Bolsonaro à democracia é constante e em todos os campos. "As instituições vão sendo atacadas através de redes sociais, através de fake news, através da narrativa mentirosa na fala da autoridade máxima do país. Ele ataca a própria imprensa, que é fundamental para a democracia, a oposição, ele nega a ciência, a tecnologia".

"O governo que aí está não conhece o Brasil, não conhece as nossas mazelas, as nossas desigualdades, não conhece as nossas riquezas porque as destrói e tenta reescrever a história", enfatizou.

PUBLICIDADE

Tebet também criticou a política econômica do governo Bolsonaro: "Estamos numa crise porque o governo perdeu o rumo, o norte, não sabe para onde vai, não tem plano de desenvolvimento. Aplica o dinheiro que tem para comprar votos e aprovar projetos também equivocados."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE