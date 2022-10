Simone Tebet em Niterói: "vamos buscar cada voto sem descansar" (vídeos)

Apoie o 247

247 - Durante caminhada a favor do ex-presidente Lula (PT) nesta segunda-feira, 24, a senadora Simone Tebet, que concorreu à presidência no primeiro turno, defendeu uma luta incansável para eleger o candidato petista contra Jair Bolsonaro no segundo turno, que ocorre no próximo domingo, 30.

“Falta menos de uma semana. Temos que ser incisivos, nem almoçar, nem jantar, nem dormir porque o lado de lá não está de brincadeira”, afirmou no comício.

“O que está em risco é a nossa democracia, o nosso Brasil, a alma e o caráter do povo brasileiro, que este presidente quer lamentavelmente destruir. O que está em jogo é o que nós queremos para o nosso Brasil, se livros ou armas”, continuou.

“Não vamos descansar, vamos atrás de cada voto branco, nulo, que votou no Ciro, que votou na Simone e falar que é 13”, disse.

“Vamos assumir um compromisso de levar cada um daqueles que não foram votar para as urnas, para darmos uma grande diferença e legitimidade para que o presidente Lula possa reconstruir o Brasil na base do amor, da coragem e do trabalho e fazer novamente deste Brasil um Brasil generoso e inclusivo para os 210 milhões brasileiros”.

Pesquisa Atlas/Intel divulgada nesta segunda-feira, 24, sobre a eleição presidencial mostra que o ex-presidente Lula (PT) segue absorvendo eleitores da maioria dos eleitores que votaram em Simone Tebet (MDB) no primeiro turno.

Segundo o levantamento, entre os eleitores de Tebet, 69,6% disseram que irão votar em Lula, enquanto 18,2% disseram que irão votar em Jair Bolsonaro (PL). Já entre os eleitores de Ciro Gomes (PDT), 51,3% disseram que irão votar em Bolsonaro, contra 41,6% que disseram votar em Lula.

