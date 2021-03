“Sinalização de Kassab a Lula é animadora”, diz Paulo Moreira Leite

O jornalista vê a sinalização de apoio por parte do líder do PSD como um sinal de que uma vitória estrondosa está por vir. “Lula está criando em torno da sua candidatura um efeito bola de neve”. Assista edit

247 - Para Paulo Moreira Leite, o apoio do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, à candidatura do ex-presidente Lula em 2022 é um sinal de que uma vitória estrondosa está por vir.

O PSD é um dos maiores partidos do país, e a sinalização do líder faz parte de um movimento maior em que diversas figuras de variados campos políticos se mobilizam a favor de Lula.

"Esse apoio público do Kassab é uma notícia animadora, porque mostra que a desagregação do acordo Bolsonaro, do pacto Bolsonaro, é um fator irresistível. E vamos admitir. Essas pessoas que estão anunciando apoio público, elas não vão voltar atrás. Significa que o Lula está criando em torno dele uma bola de neve, um efeito enorme e que vai garantir não só sua candidatura como pode viabilizar uma vitória estrondosa em 2022"

"Acho que é isso que está ocorrendo. A sociedade brasileira está arrependida de ter votado no Bolsonaro, está vendo o que aconteceu. A cada dia que passa ela vê a miséria em que o Brasil está sendo jogado, e ela procura uma alternativa. O Lula se revelou esta alternativa. Primeiro, porque acho que até o fato de ele ter sido perseguido fez com que as pessoas prestassem atenção nele".

