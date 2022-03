Sindicalistas da CTB debatem Projeto Nacional de Desenvolvimento

A Central de Trabalhadores do Brasil (CTB) discutiu os rumos econômicos e sociais do país edit

247 - O Seminário “Brasil Pós-Pandemia: Desafios do Projeto Nacional de Desenvolvimento” se realizou nas últimas quarta e quinta-feira (24), no Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro (SEC-RJ).

Em formato híbrido com presença de dezenas de dirigentes na sede do SEC-RJ e outras dezenas participando através de videoconferência pela plataforma Zoom, o seminário foi aberto com uma mesa representativa de todas as forças que constroem a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil no dia-a-dia.

O presidente da central, Adilson Araújo, destacou a necessidade de promover o desenvolvimento nacional com a participação dos trabalhadores.

Uma das ênfases dos debates foi a luta pela universalização de direitos, políticas públicas e serviços, assim como a distribuição de renda.

