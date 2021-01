Sindicato de aposentados vai ao STF contra Pazuello

De acordo com o sindicato de aposentados ​e pensionistas (Sindnapi), o objetivo é proteger os idosos após as notícias de fura fila, antecipação do imunizante aos caminhoneiros e compras pelo setor privado edit

247 - O sindicato de aposentados ​e pensionistas (Sindnapi) entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A entidade pede que todas as pessoas com mais de 60 anos tenham prioridade na vacinação contra o coronavírus. A informação foi publicada pela coluna Painel.

De acordo com o sindicato, o objetivo é proteger os idosos após as notícias de fura fila, antecipação do imunizante aos caminhoneiros e compras pelo setor privado.

A entidade também afirmou que o grupo representa o topo do número de mortes por coronavírus no País e pediu o não escalonamento por faixa etária na vacinação dos idosos.

