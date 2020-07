Sindicato pede indenização de R$ 200 mil à JBS por funcionários com covid-19

O valor é a soma das compensações devidas a cada trabalhador infectado pelo novo coronavírus mais R$ 100 mil para quem tenha sido exposto ao vírus no ambiente de trabalho edit

247 - O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação da cidade de Dourados (MS) pede indenização de R$ 200 mil na Justiça do Trabalho, devido ao fato de que trabalhadores do frigorífico da JBS terem contraído o novo coronavírus no local. Sos 4.300 funcionários da unidade de Dourados, 1.075 contraíram o vírus

Segundo o portal 360, o valor é a soma das compensações devidas a cada trabalhador infectado pelo novo coronavírus mais R$ 100 mil para quem tenha sido exposto ao vírus no ambiente de trabalho.

O sindicato diz ainda que os funcionários querem também a implementação de medidas de prevenção ao contágio.

