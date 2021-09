Sindicato repudia tentativa de intimidação contra professora punida por crítica a Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrólpoles - O Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Mato Grosso (Sintae-MT) se pronunciou, nessa quinta-feira (2/9), em repúdio à tentativa de intimidação da professora afastada do trabalho por criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No dia seguinte ao afastamento da docente, um helicóptero da Polícia Militar do Estado sobrevoou a escola carregando uma bandeira do Brasil. O caso está sob investigação da 11ª Vara Especializada de Justiça Militar.

Em nota conjunta com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, as entidades classificaram o episódio como “perseguição, tentativa de ameaça e intimidação”. Na avaliação dos representantes, a docente foi “injustamente suspensa pela escola”. Ela leciona no Colégio Notre Dame, em Cuiabá (MT).

PUBLICIDADE

“Os rasantes [do helicóptero] provocaram susto e pânico nos estudantes que estavam na escola. Ainda mais estarrecedora foi a informação dada pela Secretaria de Segurança Pública de que o sobrevoo com a bandeira do Brasil sobre o Colégio Notre Dame ocorreu a pedido da direção da própria escola”, criticam as entidades.

Em resposta aos ataques à professora, sindicato e confederação pretendem acionar a educação de ensino judicialmente por terem exposto a professora.

PUBLICIDADE

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:





PUBLICIDADE