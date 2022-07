"Sinto-me orgulhoso", diz inventor da urna eletrônica sobre defesa do processo eleitoral

Apoie o 247

247 - O desembargador aposentado Carlos Prudêncio, inventor da urna eletrônica, disse estar orgulhoso da defesa do processo eleitoral por parte da sociedade civil.

“Sinto-me muito orgulhoso em ser defendido de forma pública e espontânea pelos diversos setores brasileiros. Muito importante que as entidades e a população defendam a votação eletrônica e a democracia, como se tem visto até hoje”, disse ele, em referência aos manifestos em defesa da democracia assinados por empresários, banqueiros, juristas e artistas.

O magistrado afirma que a alternância de poder desde a redemocratização é prova da lisura do processo eleitoral. “Há 33 anos a urna é utilizada para as eleições no Brasil, e está validada como um instrumento seguro e eficaz em sua atuação. Em razão dela, temos eleições ágeis e seguras, que surpreendem todos os países democráticos. Durante todas essas décadas, houve alternância de poder, demonstrando a lisura no processo eleitoral”, completou. (Com informações da revista Veja).

