"Sistema eleitoral não é assunto dos militares", afirma general Santos Cruz, ex-ministro de Bolsonaro

247 - O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro (PL), afirmou a Chico Alves, do UOL, que os militares nada têm a ver com as discussões sobre o sistema eleitoral e disse que o atual chefe do governo é "irresponsável" ao tentar utilizar as Forças Armadas para minar a confiança sobre as eleições.

"Minha opinião é baseada na cultura que eu vivi no Exército por mais de 45 anos. As Forças Armadas são instituições de Estados e não apoiam grupos ou pessoas. Também não vejo apoio político e nem envolvimento do Exército em questões sobre a confiabilidade das urnas utilizadas no Brasil", declarou.

O sistema eleitoral utilizado atualmente, segundo Santos Cruz, não é assunto dos militares. "Tenho convicção de que quaisquer questões porventura estudadas por especialistas militares em relação ao assunto são absolutamente técnicas e não têm nada a ver com apoio político. (...) Os assuntos relativos ao sistema eleitoral e ao modelo adotado não são assuntos militares. São assuntos da Justiça Eleitoral, do Congresso Nacional e do Ministério da Justiça. A contribuição militar é em aspectos técnicos".

"Tentar envolver as Forças Armadas na polêmica criada sobre confiabilidade das urnas é atitude completamente irresponsável. Isso é tentativa deliberada de manipulação da opinião pública, tentando explorar a boa imagem do Exército", falou.

Santos Cruz chamou de "fanfarronice" as tentativas de Bolsonaro de utilizar as Forças Armadas como lastro para suas acusações levianas contra a lisura das eleições brasileiras. "Quem fizer referência a apoio político e tentar explorar politicamente o prestígio do Exército está blefando, mentindo e sendo irresponsável".

