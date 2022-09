Site "bolsonaro.com.br", que continha críticas a Jair Bolsonaro, sai do ar

Apoie o 247

247 - O site "bolsonaro.com.br", que ficou famoso nos últimos dias por publicar imagens e mensagens contra Jair Bolsonaro (PL) - inclusive comparando-o a Adolf Hitler - saiu do ar nesta quinta-feira (1).

O domínio originalmente era destinado à promoção da imagem de Bolsonaro, constando, inclusive, como site oficial nas redes sociais do atual chefe do Executivo. Contudo, após os administradores do site não renovarem a licença, o domínio foi adquirido pelo filósofo curitibano Gabriel Baggio Thomaz, de 29 anos, de acordo com a revista Veja .

Então, sob nova direção, o site começou a exibir publicações anti-Bolsonaro e elas recentemente tornaram-se virais. Nesta quarta-feira (31), no entanto, o ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu que a Polícia Federal instaurasse um inquérito para investigar o domínio. O ministro alega que o site atentava contra a “honra do presidente” e poderia estar cometendo injúria e “eventuais crimes conexos”.

