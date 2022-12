Site de campanha virtual de arrecadação para a festa da posse de Lula está no ar

Apoie o 247

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para custear despesas do festival em celebração à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro de 2023, em Brasília.

O valor arrecadado vai ajudar a pagar despesas de transporte e logística do grande público, no alojamento e acolhimento, na montagem da estrutura dos shows e atrações do Festival do Futuro, além do reforço da segurança.

É possível fazer contribuições de R$ 13 e R$ a R$ 1.064,00 pagando com PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

Basta entrar no site (link abaixo) e ver como fazer para doar o valor que puder.

LINK PARA A DOAÇÃO

O dia 1º de janeiro de 2023 marcará a vitória definitiva do povo contra o atraso e o início de um novo tempo para o país.

