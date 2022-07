Site de carta em defesa da democracia contra ameaças golpistas registra mais de 215 mil assinaturas em menos de 48 horas

“Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito” será lida no Pátio das Arcadas do largo de São Francisco, no dia 11 de agosto edit

247 - A “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito”, ultrapassou o número de 215 mil assinaturas em menos de 48 horas após ter sido lançada, na terça-feira (26). A iniciativa, organizada por integrantes e ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), tem como objetivo defender a democracia contra as ameaças de caráter golpista feitas por Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores.

O site Estado de Direito Sempre!, que coleta as assinaturas do manifesto, já foi alvo de cerca de 1,5 mil ataques hackers desde o lançamento do documento. Além dos ataques que tentam tirar o site do ar, detratores têm usado xingamentos e nomes falsos para tentar tumultuar a lista de signatários que com ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), empresários, banqueiros,artistas, organizações da sociedade civil e da população brasileira.

O documento é uma espécie de homenagem aos 45 anos da "Carta aos Brasileiros", lida na Faculdade de Direito no ano de 1977, que denunciou os crimes e arbitrariedades cometidos pela ditadura militar.

A atual “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito” será lida no Pátio das Arcadas do largo de São Francisco, no dia 11 de agosto.

