Site do PT é hackeado

247 — O site do Partido dos Trabalhadores (PT) foi alvo de um ataque hacker na madrugada deste domingo, 29, segundo a Folha de S.Paulo . O invasor publicou uma foto do ex-ator pornô Kid Bengala na página inicial do portal partidário. No entanto, por volta das 8h, o site já tinha sido recuperado.

O hacker também postou mensagens contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o partido e também colocou o link de um site de vídeos pornô.

A Folha lembra que, na última sexta-feira, 27, “o perfil do cantor Luan Santana no Twitter foi hackeado com a mesma foto de Kid Bengala. O hacker também mudou as informações na bio do perfil do artista”.

Em uma das publicações feitas pelo hacker na conta do cantor, ele indica um perfil para ser seguido, lembra a reportagem. “Direto eu faço zoeiras como essa aqui. Prometo que vocês vão gostar”, escreveu na ocasião.

