Articulado pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, grupo de empresários se reúne com Bolsonaro e ministros na sede da entidade edit

247 - Jair Bolsonaro participou nesta quinta (5) do lançamento do Conselho Superior Diálogo pelo Brasil, na sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), em São Paulo.

Participaram do encontro os ministros Paulo Guedes, da Economia, Braga Netto, da Casa Civil, e Ricardo Salles, do Meio Ambiente, além de 34 empresários e executivos.

A reunião teve características de evento chapa branca, com empresários fazendo elogios rasgados ao ocupante do Palácio do Planalto e críticas à imprensa.

A Fiesp foi uma das entidades patronais que mais apoiou o golpe do impeachment. Sua sede era uma espécie de trincheira das manifestsções dos bolsonaristas na Avenida Paulista.

De acordo com reportagem da Folha de S.Paulo, empresários disseram que os veículos de comunicação fazem bullying com o governo.

Bolsonaro disse que vai insistir em revogar a obrigatoriedade da publicação dos balanços das empresas nos jornais.