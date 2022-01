Skaf, que apoiou o golpe, diz que" PT quer meter a mão no bolso do trabalhador para arrecadar imposto sindical"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente da Fiesp Paulo Skaf, que apoiou o golpe contra a presidente eleita Dilma Rousseff em 2016, disse que a possibilidade de revogação da reforma trabalhista, como defendido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, “é pura politicagem".

“O que, na realidade, os sindicatos e o PT querem é o imposto sindical. Na realidade, estão criticando [a reforma da trabalhista], porque perderam os bilhões de reais que tiravam do bolso do trabalho, que tiravam através do imposto sindical. A reforma trabalhista também acabou com o imposto sindical. E o que querem agora de novo é meter a mão de novo no bolso do trabalhador e arrancar obrigatoriamente o imposto sindical novamente, para alimentar muitos sindicatos que não fazem trabalho nenhum”, disse Skaf de acordo com o site O Antagonista.

