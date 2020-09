Sleeping Giants Brasil recomenda que Riachuelo retire anúncio do canal de Olavo de Carvalho

"Veicular anúncios em canais no YouTube que incentivam o ódio e as notícias fraudulentas está totalmente ultrapassado", escreveu o perfil Sleeping Giants Brasil para a Riachuelo edit

247 - O Sleeping Giants Brasil expôs no Twitter nesta quarta-feira (23) um anúncio da Riachuelo no canal do ideólogo do bolsonarismo e da extrema direita Olavo de Carvalho e recomendou que a marca retire a propaganda da página.

"Estar na moda aproveitando o frete grátis comprando em casa pelo app é incrível, mas veicular seus anúncios em canais no YouTube que incentivam o ódio e as notícias fraudulentas está totalmente ultrapassado. Por favor, bloqueiem", escreveu o perfil.