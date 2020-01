Só com demissão de Weintraub o Enem retomará credibilidade, dizem UNE e Ubes

Os presidentes da UNE, Iago Montalvão, e da UBES, Pedro Gorki, cobram a demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, devido ao caos no Enem. "Defendemos a imediata demissão do ministro Weintraub e que se realize uma apuração independente sobre os problemas ocorridos", afirmam. Segundo eles, o chefe do MEC dá "péssimo exemplo" edit

247 - Os presidentes da União Nacional dos Estudantes (UNE), Iago Montalvão, e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), Pedro Gorki, cobram a demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, devido ao caos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O titular da pasta admitiu "inconsistências" na correção dos gabaritos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Quem fez prova de uma cor teve o gabarito corrigido como se fosse outra cor.

"Defendemos a imediata demissão do ministro Weintraub e que se realize uma apuração independente sobre os problemas ocorridos, para que não reste dúvidas sobre a credibilidade e o futuro do Enem, assim como para solucionar o problema das notas individuais, de forma a não prejudicar nenhum estudante", afirmam os dirigentes das entidades estudantis.

De acordo com eles, "não se pode manter à frente do MEC, um sujeito que dá péssimo exemplo, não domina, sequer, a língua portuguesa e acumula casos de incompetência que demonstram sua total incapacidade de conduzir um ministério tão importante".

"Se nenhum governo ou ministério está livre de erros, o que dizer desse ministério, tão desorganizado e com gente tão despreparada", dizem. "As consequências da desorganização e da inépcia do governo Bolsonaro se fazem sentir novamente na área da educação. Agora, de forma mais grave, pois coloca em dúvida um dos exames educacionais mais importantes do país, responsável por definir o futuro de milhões de jovens que tem no resultado do Enem, critério fundamental para a possibilidade de cursar o ensino superior", acrescentam.

Em nota, os presidentes da UNE e da UBES destacam que, "sem mesmo identificar ou apurar a extensão do problema, Weintraub se apressou em dizer que foram poucos os prejudicados. Nossas entidades estudantis, a UBES e a UNE, desde o início endossaram as denúncias dos estudantes nas redes sociais e continuamos exigindo uma investigação profunda sobre o problema, seja para garantir a lisura do processo e não prejudicar os estudantes que fizeram as provas, seja para garantir a credibilidade do Enem que continuará existindo quando esse governo do atraso se for".

"Desde cedo o ministro afirmou que o problema estava restrito a 0,1% dos candidatos; ou que não passava de 10% de acordo com o presidente do INPE. Agora, chegaram ao número de cerca de seis mil provas com erros".

"Seja qual for o percentual dos afetados, o erro é grave e interfere no resultado geral do exame, na medida em que as notas são calculadas com base na média geral, na maior e menor nota; se a média geral sobe ou diminui, todas as notas são afetadas. Agora, com a abertura para as inscrições no Sisu, estudantes relatam problemas e dificuldades para fazer a inscrição", continuam.

'Barbeiragens'

Os dirigentes também afirmam que, "na lista das barbeiragens desse ministério encontram-se outras questões, como o recurso de R$ 1 bilhão recuperado com a Lava Jato e destinado ao MEC, que não foi utilizado mesmo com a educação sofrendo cortes em todas as áreas".

"Lembramos ainda que a gráfica que agora é apontada como a responsável pelo problema, é uma empresa sem nenhuma experiência em exames como o Enem. Foi escolhida pelo governo, mesmo sendo a segunda colocada na licitação para a impressão das provas e gabaritos. O governo deveria ter mais responsabilidade com a escolha da gráfica para realizar esse tipo de trabalho, que exige sigilo e perícia técnica", complementam.

"Entre tantos outros problemas que pipocaram desde que esse governo assumiu, imagine como se sentiram os funcionários responsáveis pelo exame quando ouviram do Presidente da Republica as afirmações de que as questões do exame seriam aprovadas por ele. Quem se acha no direito de aprovar questões do Enem, no mínimo, precisa ter e cobrar responsabilidade do ministro", afirmam.

"Ao invés de concentrar investimentos e esforços na melhoria do Enem, o ministro preferiu orientar seu alvo para o ataque às entidades estudantis, na tentativa de calar a oposição à sua política de morte à educação".