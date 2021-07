“Só conseguiram curar a obstrução do intestino”, ironiza Renan Calheiros sobre Bolsonaro

“Pela entrevista que deu ao sair do hospital, os médicos só conseguiram curar a obstrução do intestino de Bolsonaro. O resto continua tão ou mais obstruído do que antes", afirmou o senador Renan Calheiros edit

247 - O relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), ironizou o estado de saúde de Jair Bolsonaro.

“Pela entrevista que deu ao sair do hospital, os médicos só conseguiram curar a obstrução do intestino de Bolsonaro. O resto continua tão ou mais obstruído do que antes. Pena.”, escreveu Renan em suas redes sociais, se referindo às declarações feitas por Bolsonaro após deixar o hospital em São Paulo, neste domingo (18), onde estava internado devido a uma obstrução de intestino.

Bolsonaro afirmou que não há corrupção em seu governo ao comentar as acusações feitas na CPI da Covid de que o Ministério da Saúde tenha feito negociações irregulares de vacinas.

“Todo mundo sabe que Brasília é o paraíso dos lobistas. Vocês da mídia nos pressionavam por vacinas. Então muitas pessoas foram ouvidas lá no Ministério da Saúde. Se fosse algo secreto, superfaturado, eu estaria dando uma entrevista? Além dos filtros do Ministério, tem a CGU e o TCU. Não tem como você fraudar no nosso governo”, afirmou.

Pela entrevista que deu ao sair do hospital, os médicos só conseguiram curar a obstrução do intestino de Bolsonaro.O resto continua tão ou mais obstruído do que antes. Pena. July 19, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.