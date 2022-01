Só existe um médico no mundo capaz de tratar Bolsonaro e é o mesmo da 'facada'?, questiona Cynara Menezes

Apoie o 247

247 - A jornalista Cynara Menezes, editora do blog Soclialista Morena, questionou nesta segunda-feira (3) a exclusividade do atendimento médico de Jair Bolsonaro pelo profissional Antônio Luiz Macedo.

"Só existe um médico no mundo capaz de tratar Bolsonaro e é o mesmo da "facada"? Curioso. Esse não é exatamente o cenário ideal para evitar teorias da conspiração, não é mesmo?", questionou Cynara.

Bolsonaro foi internado na madrugada de hoje em razão de dor abdominal. Nas primeiras informações divulgadas hoje pela manhã, os médicos que atendem o presidente informaram que Bolsonaro tem um quadro de obstrução intestinal.

O médico, que está fora do país, informou que deve chegar a São Paulo na madrugada desta terça, por volta das 2h em um avião fretado pelo Hospital Vila Nova Star.

“Ainda não dá para falar se o presidente precisará ser operado ou não. O cirurgião sou eu e quem vai decidir sou eu. Eu preciso fazer um exame clínico, de apalpação de abdômen. Não adianta nada exame [de imagem] como uma tomografia. É o exame clínico que vai determinar.”

“Vou operar se achar necessário. Mas, por enquanto, não existe nada. Não dá para dizer nem que sim nem que não [operar]. Vou sentir pelo quadro clínico”, completou.

O presidente desembarcou em São Paulo por volta de 1h30, após deixar o Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, onde passou a virada do ano.

