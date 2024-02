"Só falta agora a cadeia", diz Lindbergh Farias após operação da PF mirar Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Após a 'Operação Tempus Veritatis' da Polícia Federal (PF) mirar Jair Bolsonaro, tendo como alvo uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) foi às redes sociais ironizar o latim.

Segundo Lindbergh, a PF precisa agora fazer a 'Operação Tempus Incarcerati', com o objetivo de prender todos os envolvidos na tentativa de golpe de Estado bolsonarista.

"Traidores do Brasil! Só falta agora a Operação Tempus Incarcerati (Tempos dos Encarceramentos). Cadeia neles!", escreveu Lindbergh em postagem na plataforma social X (antigo Twitter).

Nesta quinta-feira (8), Jair Bolsonaro foi submetido a medidas cautelares, incluindo a entrega de seu passaporte, como parte da maior operação já realizada pela PF contra a tentativa de golpe de Estado no governo anterior. A operação também resultou na prisão de dois dos seus auxiliares mais íntimos e na execução de buscas envolvendo diversos aliados, entre eles quatro ex-ministros.

A Operação Tempus Veritatis (Tempos da Verdade) mostrou ao Brasil e ao mundo que Bolsonaro e vários chefes militares, como os generais Augusto Heleno e Braga Neto, estavam diretamente implicados numa tentativa clara de golpe Estado.

Iam “virar a mesa” e prender figuras como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Não era apenas uma “minuta de golpe”, era um golpe real em andamento.

A repercussão é internacional: New York Times, Washington Post; El País, Le Monde etc. estão pasmos com a confirmação material e irrefutável do atentado à democracia brasileira. Bolsonaro et caterva são criminosos da pior espécie.

Traidores do Brasil! Só falta agora a Operação Tempus Incarcerati (Tempos dos Encarceramentos). Cadeia neles!

