“Só se desilude quem se iludiu”, diz Manuela D’Ávila sobre ameaça de golpe de Bolsonaro contra o STF

“Só se desilude quem se iludiu”, disse Manuela D’Ávila, pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre, sobre a ameaça de Jair Bolsonaro de usar tropas militares para fechar o STF. "Esse é um governo de flerte permanente com o autoritarismo, com setores que flertam com o fascismo", completou edit

Por Luiza Fragão, na Revista Fórum - Em entrevista ao Fórum Onze e Meia nesta quinta-feira (6), a pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela D’Ávila (PCdoB), disse que a ameaça de intervenção no Supremo Tribunal Federal (STF) feita pelo presidente Jair Bolsonaro não surpreende e que ex-capitão sempre “flertou” com o autoritarismo.

“Só se desilude quem se iludiu”, disse Manuela, utilizando uma frase dita pelo ex-presidente Lula, sobre a ameaça do presidente revelada pela revista Piauí nesta quarta-feira (5).

“Eu só ficaria chocada se eu não acreditasse naquilo que nós já interpretamos da realidade. Esse é um governo de flerte permanente com o autoritarismo, com setores que flertam com o fascismo e que sempre está flertando com esse tipo de intervenção que a revista Piauí trouxe”, contou.

“Eu fiquei surpresa com a matéria, com os detalhes do plano mirabolante do presidente, mas é mais uma consequência daquilo que já imaginamos”, continuou.

Leia a íntegra na Fórum.

