Sob o comando de André Mendonça, AGU puniu soldados e sargentos que enfrentaram o governo

Apoie o 247

Clube de Economia

Brasil de Fato - A Advocacia-Geral da União (AGU), quando comandada por André Mendonça (2019 e 2020, e de março a agosto de 2021), ex-ministro da Justiça e indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), foi responsável pelo pedido de, no mínimo, sete procedimentos investigativo-incriminatórios contra associações de militares de baixa patente que se posicionaram contrariamente a pautas encampadas pelo governo federal no Congresso Nacional.



Até hoje, uma dessas associações foi fechada, outra foi intimada pelo Exército a depor em sindicância e outra, ligada ao estudo de legislações militares, atualmente responde a inquérito aberto pelas Forças Armadas. Todos os casos citados foram feitos a pedido da AGU, por meio de despachos assinados por Mendonça e enviados à Procuradoria-Geral Militar e à Receita Federal.

Todas as entidades atingidas possuem uma coisa em comum: tomaram parte em audiências públicas no Congresso que debateram o Projeto de Lei 1645/2019. Trata-se de uma longa norma de reestruturação da carreira militar, que imprime alterações no sistema previdenciário, nas regras de progressão de carreira e até no alistamento obrigatório, entre outras.

Leia a reportagem completa no Brasil de Fato.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE