Sob pressão, Moro conversa com Leite e Tebet por “união do centro”

Pivô de um racha no União Brasil, o ex-juiz suspeito se reúne com presidenciáveis em busca de ressuscitar a terceira via

Agenda do Poder - O ex-juiz Sergio Moro, envolto em uma polêmica sobre suas pretensões políticas depois que deixou o Podemos e se filiou ao União Brasil, se reuniu neste sábado (2/4) como ex-governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB). A conversa, segundo Moro, foi pautada pela necessidade de “união do centro”. Sob o mesmo mote, ele também se reuniu com a senadora Simone Tebet (MS), pré-candidata do MDB ao Palácio do Planalto.

Moro tem defendido a aglutinação de forças que se opõem a Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Conversei com Eduardo Leite sobre o momento político do país e sobre a necessidade de união do centro que está sendo liderada no União Brasil por Luciano Bivar”, disse.

Antes de tornar público o conteúdo do bate-papo com Leite, Moro compartilhou uma foto ao lado de Tebet, com quem se encontrou em São Paulo (SP).

“Conversamos sobre a união do centro. Democratas não podem se conformar com os autocratas Lula e Bolsonaro. Precisamos da indignação e do apoio de todos os brasileiros de bem”.

