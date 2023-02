Sob risco de inelegibilidade e prisão, Bolsonaro fala em voltar à Presidência: “missão não acabou”

Apoie o 247

247 — O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou em voltar à Presidência em discurso nesta quinta-feira, 23, em igreja evangélica de Orlando, nos Estados Unidos.

“Ele (Deus) sabe o tempo certo para tudo. No começo eu falo: ‘Meu Deus, qual foi o meu pecado? Para estar sentado nessa cadeira’. Só problemas”.

“Mas (ser presidente) foi uma experiência que entendo como missão. E, se Ele assim entender, entendo que essa missão não acabou ainda”, afirmou.

No entanto, tanto no Supremo Tribunal Federal (STF), quanto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro terá de superar problemas legais em diferentes inquéritos nos quais é investigado e que podem culminar com sua inelegibilidade.

